Как пишет Politeka.net, выехавшая из Украины в Европу Ольга Мартыновская, понемногу обустраивает жизнь своей единственной дочери Веры.
В своих Instagram-сторис известный кулинар сообщила, что ее 6-летняя девочка пойдет во французскую школу. Сейчас они собирают вещи и перебираются в Париж.
Мартыновская призналась, что пока не записала ребенка в школу, но обязательно это сделает. Она очень волнуется.
«Собираю в очередной раз эти шмотки и движемся в Париж в школу», - сообщила она.
После этого она показала кадр и поразмышляла, что не только чужие дети быстро растут, но и свои.
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«Веруня только спрашивает, можно ли будет списывать», - рассказала Ольга и добавила, что разрешит ей это делать.
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