Як пише Politeka.net , про Дашу Ульянову заговорили після того, як вона перемогла у романтичному шоу «Холостяк», головним героєм якого був пілот Макс Михайлюк. Дівчина зуміла підкорити серце чоловіка, проте одразу після проекту пара розлучилася.

Даша Ульянова – успішна гімнастка. Зараз вона активно займається веденням свого Інста-блогу, де її фоловери можуть спостерігати за повсякденним життям, а також розглядати результати професійних фотосесій. Нерідко блогерка ділиться з шанувальницями секретами краси, а також показує, як тренується у спортзалі.

Наразі Даша Ульянова поділилася кадрами міської фотосесії.

Дівчина прогулялася вулицями у стильних штанях, білій футболці. Свій образ вона поєднала з босоніжками на високих підборах та маленькою сумочкою жовтого кольору.

"Вуличний стиль у місті. Останнім часом почали подобатися такі вуличні, стильні зйомки. На секунду забуваєш про реальність і просто відволікаєшся, насолоджуючись процесом 🙏🏻 А вам як такий формат?)", - написала Ульянова.

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