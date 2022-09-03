Як пише Politeka.net , про Дашу Ульянову заговорили після того, як вона перемогла у романтичному шоу «Холостяк», головним героєм якого був пілот Макс Михайлюк. Дівчина зуміла підкорити серце чоловіка, проте одразу після проекту пара розлучилася.
Даша Ульянова – успішна гімнастка. Зараз вона активно займається веденням свого Інста-блогу, де її фоловери можуть спостерігати за повсякденним життям, а також розглядати результати професійних фотосесій. Нерідко блогерка ділиться з шанувальницями секретами краси, а також показує, як тренується у спортзалі.
Наразі Даша Ульянова поділилася кадрами міської фотосесії.
Дівчина прогулялася вулицями у стильних штанях, білій футболці. Свій образ вона поєднала з босоніжками на високих підборах та маленькою сумочкою жовтого кольору.
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"Вуличний стиль у місті. Останнім часом почали подобатися такі вуличні, стильні зйомки. На секунду забуваєш про реальність і просто відволікаєшся, насолоджуючись процесом 🙏🏻 А вам як такий формат?)", - написала Ульянова.
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