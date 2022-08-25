Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая получила звание Мастер спорта Украины. Несколько лет назад спортсменко решилась пойти на шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк. Девушке удалось победить, но после проекта пара сразу же рассталась. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз Даша поделилась фотографией, где сидела в мини-платье, а в руках держала собачку.

"Вот кто настоящая звезда моего Инстаграма", - написала Ульянова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы волшебные", "Даша, вы так хороша, что очаровывает, улыбка невероятно вам подходит", "Платье не очень идет", "Божественная", "Дашенька, вы обе красотки", "Вы такая женственная в этом платье.", "Какое шикарное платье", "Какая вы красивая", "Очень приятно смотреть", "Красота и платье огонь", "Нереально красивая", "Дашенька шикарная".

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