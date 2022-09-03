Как пишет Politeka.net, о Даше Ульяновой заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был пилот Макс Михайлюк. Девушка сумела покорить сердце мужчины, однако сразу после проекта пара рассталась.

Даша Ульянова успешная гимнастка. Сейчас она активно занимается ведением своего Инста-блога, где ее фолловеры могут наблюдать за повседневной жизнью, а также разглядывать результаты профессиональных фотосессий. Нередко блогерша делится с поклонницами секретами красоты, а также показывает, как тренируется в спортзале.

Сейчас Даша Ульянова поделилась кадрами городской фотосессии.

Девушка прогулялась по улицам в стильных штанах, белой футболке. Свой образ она соединила с босоножками на высоком каблуке и маленькой сумочкой желтого цвета.

"Уличный стиль в городе. В последнее время начали нравиться такие уличные, стильные съемки. На секунду забываешь о реальности и просто отвлекаешься, наслаждаясь процессом 🙏🏻 А вам как таковой формат?)", - написала Ульянова.

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