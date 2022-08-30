Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастер спорта Украины по гимнастике. Звезда решилась пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком, где одержала победу, но построить отношения паре не удалось. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. И звезда старается не разочаровывать своих фанов, постоянно делясь новыми фото.

А в этот раз Даша поделилась фото, где позировала на байке.

"А еще на выходных первый раз сама проехалась на мотоцикле. Страшно, но прикольно. Хочу пойти в школу и научиться ездить. Кто знает контакты", - написала Ульянова.

До этого звезда поделилась фото, где отдыхала на пляже.

"Кстати, загораю последние дни на городском бесплатном пляже. Удобно, недалеко от цетра, сразу за мостом на левом берегу", - написала звезда.

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