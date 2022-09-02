"Холостячка" Огневич присоромила людей за неналежну поведінку в соціальних мережах під час війни.

Як повідомляє Politeka.net , головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила порушити гостру тему серед українців і заговорила про поведінку в соціальних мережах. На цей раз Злата вирішила обговорити, що можна робити і що публікувати, а чого слід було б уникати.

«Отримала багато відповідей і ось моя думка: ми маємо право жити, у нашому житті є місце кохання, танців, зустрічей із друзями, подорожами тощо. Але водночас ми маємо права забувати, що війна триває.

Донатимо, тримаємося, працюємо на економіку країни, не розводимо постійний срач. І ще треба, трохи більше, ніж звичайно, включати емпатію. Є доречність певної інформації, а буває навпаки. Війна триває!» – пише Огневич.

Також артистка заговорила на серйозну тему і зауважила, що останнім часом багато дівчат хочуть зустрічатися з кимось із захисників України, але вони не розуміють, до чого варто бути готовими.

"Дівчата, а ви готові, що до вас повернуться поламані душі? Тому що після того пекла, яке вони пережили і переживають на фронті, треба бути дуже свідомою, терплячою та мудрою жінкою".

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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