Як повідомляє Politeka.net , головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила порушити гостру тему серед українців і заговорила про поведінку в соціальних мережах. На цей раз Злата вирішила обговорити, що можна робити і що публікувати, а чого слід було б уникати.
«Отримала багато відповідей і ось моя думка: ми маємо право жити, у нашому житті є місце кохання, танців, зустрічей із друзями, подорожами тощо. Але водночас ми маємо права забувати, що війна триває.
Донатимо, тримаємося, працюємо на економіку країни, не розводимо постійний срач. І ще треба, трохи більше, ніж звичайно, включати емпатію. Є доречність певної інформації, а буває навпаки. Війна триває!» – пише Огневич.
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Також артистка заговорила на серйозну тему і зауважила, що останнім часом багато дівчат хочуть зустрічатися з кимось із захисників України, але вони не розуміють, до чого варто бути готовими.
"Дівчата, а ви готові, що до вас повернуться поламані душі? Тому що після того пекла, яке вони пережили і переживають на фронті, треба бути дуже свідомою, терплячою та мудрою жінкою".
Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".
Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.
Також Politeka писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.