"Холостячка" Огневич пристыдила людей за неподобающее поведение в социальных сетях во время войны.

Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила поднять острую тему среди украинцев и заговорила о поведении в социальных сетях. В этот раз Злата решила обсудить, что можно делать и что публиковать, а чего следовало бы избегать.

«Получила много ответов и вот мое мнение: мы имеем право жить, в нашей жизни есть место любви, танцам, встречам с друзьями, путешествиями и так далее. Но одновременно с этим мы не имеем права забывать, что война продолжается.

Донатим, держимся, работаем на экономику страны, не разводим постоянный срач. И еще надо, чуть больше обычного, включать эмпатию. Есть уместность определенной информации, а бывает наоборот. Война продолжается!» - пишет Огневич.

Также артистка заговорила на серьезную тему и заметила, что в последнее время многие девушки хотят встречаться с кем-то из защитников Украины, но они не понимают, к чему стоит быть готовыми.

"Девушки, а вы готовы, что к вам вернутся поломанные души? Потому что после того ада, которое они пережили и переживают на фронте, нужно быть очень сознательной, терпеливой и мудрой женщиной".

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.