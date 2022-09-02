Як повідомляє Politeka.net , молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова не любить сидіти вдома без діла і постійно розповідає у своєму блозі в Інстаграм, які плани має на майбутнє. Місяць тому вона відкрила магазин дитячого одягу, а сьогодні розповіла про перші здобутки.

«Мімішику місяць. Здавалося б, лише місяць. А мені здається рік 😁 І як я жила без нього? Я дуже люблю все, що там відбувається. Люблю кожен наш товар інших брендів та обожнюю процес власного виробництва. Ми з Вікою працюємо без вихідних і з великою любов'ю.

Вас майже 8 тис на сторінці 🙏🏼 Наша програма нам підказує, що за місяць ми продали 455 товарів, відправили понад 150 замовлень, наш оборот за перший місяць становив понад 100 тис. грн» - розповіла Катерина.

Раніше ми писали, Репяхова неодноразово рекламувала різні способи схуднення. Катерина похвалилася, як тепер перебуває у формі і як вона задоволена тим, що має, хоча ще недавно дівчину не влаштовував її образ.

У яскраво-малиновому костюмі Катерина наголосила на своїй любові до класичного стилю.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка у суді.