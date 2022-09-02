Катерина Репяхова рассказала, чем занимается сейчас с маленьким ребенком, пока Виктор Павлик в частых разъездах из-за работы.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова не любит сидеть дома без дела и постоянно рассказывает в своем блоге в Инстаграм, какие планы у нее на будущее. Месяц назад она открыла магазин детской одежды, а сегодня рассказала о первых достижениях.

«Мимишику месяц. Казалось бы, всего месяц. А мне кажется год 😁 И как я жила без него? Я очень люблю все, что там происходит. Люблю каждый наш товар других брендов и обожаю процесс собственного производства. Мы с Викой работаем без выходных и с большой любовью.

Вас почти 8 тыс на странице 🙏🏼 Наша программа нам подсказывает, что: за месяц мы продали 455 товаров, отправили более 150 заказов, наш оборот за первый месяц составил более 100 тыс. грн» - рассказала Катерина.

Ранее мы писали, Репяхова не раз рекламировала разные способы похудения. Катерина похвасталась, как теперь находится в форме и как она довольна тем, что у нее есть, хотя еще недавно девушку не устраивал ее образ.

В ярко-малиновом костюме Катерина подчеркнула свою любовь к классическому стилю.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.