Как сообщает Politeka.net, молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова не любит сидеть дома без дела и постоянно рассказывает в своем блоге в Инстаграм, какие планы у нее на будущее. Месяц назад она открыла магазин детской одежды, а сегодня рассказала о первых достижениях.
«Мимишику месяц. Казалось бы, всего месяц. А мне кажется год 😁 И как я жила без него? Я очень люблю все, что там происходит. Люблю каждый наш товар других брендов и обожаю процесс собственного производства. Мы с Викой работаем без выходных и с большой любовью.
Вас почти 8 тыс на странице 🙏🏼 Наша программа нам подсказывает, что: за месяц мы продали 455 товаров, отправили более 150 заказов, наш оборот за первый месяц составил более 100 тыс. грн» - рассказала Катерина.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Комендантский час, что и для кого изменилось с 1 сентября: "Введены в действие..."
Оккупанты показали свое преступление на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ сделали первое заявление
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" наградили орденом: выяснилось, за какие заслуги
Ранее мы писали, Репяхова не раз рекламировала разные способы похудения. Катерина похвасталась, как теперь находится в форме и как она довольна тем, что у нее есть, хотя еще недавно девушку не устраивал ее образ.
В ярко-малиновом костюме Катерина подчеркнула свою любовь к классическому стилю.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.