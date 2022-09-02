Для зйомок дружина телеведучого Андрія Беднякова обрала дуже жіночний та ніжний образ.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український шоумен Андрій Бєдняков вдруге стане татом. Його дружина, телеведуча і актриса "Жіночого кварталу" Анастасія Коротка опублікувала перше фото з животом, що округлявся, на своїй сторінці в Інстаграм .

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось йому сюрприз буде за кілька місяців", - написала Анастасія Коротка з гумором.

Для зйомок дружина Андрія Бєднякова обрала дуже жіночний та ніжний образ: білу майку та спідницю з рюшами кольору хакі, які підкреслили її цікаве становище. Вона доповнила аутфіт босоніжками на низькому ходу та солом'яним капелюшком, а волосся розпустила по плечах. Сонцезахисні окуляри та сумочка завершують образ.

Фоловери залишали зірковій парі привітання та теплі побажання майбутньому малюкові. Привітати родину Біднякових поспішили колеги. Так, під постом зібралися коментарі від Лесі Нікітюк, Лілії Ребрик, Юлії Саніної із гурту The Hardkiss, Віри Кекалії та інших.

Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Бєднякова трапилася трагедія.

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