Как сообщает Politeka.net, известный украинский шоумен Андрей Бедняков во второй раз станет папой. Его супруга, телеведущая и актриса "Женского квартала" Анастасия Короткая опубликовала первое фото с округлившимся животом на своей странице в Инстаграм.

"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев", – написала Анастасия Короткая с юмором.

Для съемок жена Андрея Беднякова выбрала очень женственный и нежный образ: белую майку и юбку с рюшами цвета хаки, которые подчеркнули ее интересное положение. Она дополнила аутфит босоножками на низком ходу и соломенной шляпкой, а волосы распустила по плечам. Солнцезащитные очки и сумочка завершает образ.

Фолловеры оставляли звездной паре поздравления и теплые пожелания будущему малышу. Поздравить семейство Бедняковых поспешили коллеги. Так, под постом собрались комментарии от Леси Никитюк, Лилии Ребрик, Юлии Саниной из группы The Hardkiss, Веры Кекелии и других.

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

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