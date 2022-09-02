У сім'ї блогерки Даші Квіткової та її дружина Микити Добриніна свято.

Український телеведучий Микита Добринін, який був головним героєм одного із сезонів шоу "Холостяк", повінчався зі своєю дружиною Дашею Квітковою після двох років шлюбу.

Фотографіями цього важливого дня пара поділилася на своїх сторінках у Instagram.

У коментарі до знімків Дар'я зізналася, що повінчатися вони з Микитою вирішили до 24 лютого, проте через війну все затяглося.

«Понад місяць у розлуці і ми ухвалили рішення, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити. Проживатиме щодня, бо зараз той самий час », – розповіла Квіткова.

У публікації у себе в Інстаграм Микита пояснив, чому для них таке важливе вінчання.

«Ми довго чекали на спокійну можливість зробити це. І нарешті повінчалися. Чому це для нас важливо? Якщо чоловік та дружина вирішили заручитися ще й духовною підтримкою і це їхнє спільне бажання – то тільки на благо і тут не потрібно зайвих аргументів », – пояснив він.

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