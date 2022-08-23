Даша Квиткова была участницей 9 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого был телеведущий Никита Добрынин.
Они на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок. Добрынин и Квиткова сыграли пышную свадьбу, а через год стали родителями малыша Льва.
Сейчас Квиткова путешествует по Европе с маленьким сыном, но уже скоро вернется в Украину. У себя в сторис Инстаграм блогерша решила показать своии продедуры красоты в ванной.
Несмотря на столь раннее время девушка была в хорошем расположении духа, она была свежа и добра и рассказала, что сейчас они пойдут на прогулку с сыном, но для этого ей нужно привести себя в порядок.
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Даша вымыла волосы, высушила их при помощи полотенца, а затем нанесла специальные средства.
«Жмяк, жмяк и готово», - шутливо подписала блогерша.
Напомним, "Нет сил": Джамала вернула украинцев к реальности, рассказав о трагедии в Харькове.
Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.
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