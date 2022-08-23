Победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова, которая вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина, показала свои процедуры красоты из ванной.

Даша Квиткова была участницей 9 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого был телеведущий Никита Добрынин.

Они на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок. Добрынин и Квиткова сыграли пышную свадьбу, а через год стали родителями малыша Льва.

Сейчас Квиткова путешествует по Европе с маленьким сыном, но уже скоро вернется в Украину. У себя в сторис Инстаграм блогерша решила показать своии продедуры красоты в ванной.

Несмотря на столь раннее время девушка была в хорошем расположении духа, она была свежа и добра и рассказала, что сейчас они пойдут на прогулку с сыном, но для этого ей нужно привести себя в порядок.

Даша вымыла волосы, высушила их при помощи полотенца, а затем нанесла специальные средства.

«Жмяк, жмяк и готово», - шутливо подписала блогерша.

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