Победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова вернулась в Украину и устроила яркую фотосессию.

Как пишет Politeka.net, о Даше Квитковой заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Никита Добрынин. Молодая блондинка с эффектной внешностью сумела покорить сердце мужчины.

Они на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок. Добрынин и Квиткова сыграли пышную свадьбу, а через год стали родителями малыша Льва.

В последнее время Квиткова вместе с сыном находилась в Европе, но уже успела вернуться на родину.

Никита Добрынин организовал любимой жене теплую встречу.

Квиткова получила от мужа букет с шаурмой, так как за границей очень сильно сускучилась по фаст фуду. Девушка сияла от счастья.

Теперь же у себя в Инстаграм Дарья выложила снимок из Киева.

На фото блогерша позирует в белых штанах с завышенной талией и удлиненном жакете. Свой образ Квиткова соединила с кедами на высокой подошве и кепкой.

"Такая миниатюрная 😍🔥❤️ прям как во время холостяка)) вау", "Невероятно стильная", - восхищаются девушкой в комментариях.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина из ванной показала, как "рождается" красота

Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.

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