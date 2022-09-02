Как пишет Politeka.net, о Даше Квитковой заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Никита Добрынин. Молодая блондинка с эффектной внешностью сумела покорить сердце мужчины.
Они на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок. Добрынин и Квиткова сыграли пышную свадьбу, а через год стали родителями малыша Льва.
В последнее время Квиткова вместе с сыном находилась в Европе, но уже успела вернуться на родину.
Никита Добрынин организовал любимой жене теплую встречу.
Квиткова получила от мужа букет с шаурмой, так как за границей очень сильно сускучилась по фаст фуду. Девушка сияла от счастья.
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Теперь же у себя в Инстаграм Дарья выложила снимок из Киева.
На фото блогерша позирует в белых штанах с завышенной талией и удлиненном жакете. Свой образ Квиткова соединила с кедами на высокой подошве и кепкой.
"Такая миниатюрная 😍🔥❤️ прям как во время холостяка)) вау", "Невероятно стильная", - восхищаются девушкой в комментариях.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина из ванной показала, как "рождается" красота
Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.
Также Politeka писала, что "Вапще не хочется уезжать": Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео.