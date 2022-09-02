Талановитий кулінар з Колумбії Ектор Хіменес-Браво вже понад 10 років живе та будує свій бізнес у нашій країні. За цей час Україна стала домівкою для шеф-кухаря, і він не покинув її під час повномасштабної війни з Росією. Ектор займається волонтерством та освоює військову справу.

Наразі Хіменес-Браво оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм вражаючі кадри, зроблені на кордоні Донецької області та довів, що вона, як і раніше, під контролем України.

«Донецьк – це Україна! Цей хворий сказав вийти до кордонів Донецької області до 15 вересня, але він та Київ планував брати за 3 дні 😂 Не віддамо і сантиметра нашій землі! І ті, що захоплені – повернемо. Слава Україні! 🇺🇦 Слава ВСУ! », – написав він.

Фотографії Ектора викликали шквал захоплення в українців, вони назвали кулінара безстрашною людиною.

"Ектор!!! Ну ви даєте! Безстрашна людина ви Ектор! 🔥❤️",

"Моя рідна Донецька область", - пишуть у мережі.

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