Талановитий кулінар з Колумбії Ектор Хіменес-Браво вже понад 10 років живе та будує свій бізнес у нашій країні. За цей час Україна стала домівкою для шеф-кухаря, і він не покинув її під час повномасштабної війни з Росією. Ектор займається волонтерством та освоює військову справу.
Наразі Хіменес-Браво оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм вражаючі кадри, зроблені на кордоні Донецької області та довів, що вона, як і раніше, під контролем України.
«Донецьк – це Україна! Цей хворий сказав вийти до кордонів Донецької області до 15 вересня, але він та Київ планував брати за 3 дні 😂 Не віддамо і сантиметра нашій землі! І ті, що захоплені – повернемо. Слава Україні! 🇺🇦 Слава ВСУ! », – написав він.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
«Сі, за що?»: Китай запровадив масштабну заборону щодо росії
"Це на десятиліття": яка розплата чекає на росіян за путінську війну проти України
Дружина продюсера "Квартал 95" зворушила кадрами у день народження сина: "Пробач мені за все"
Кароль осоромилася, спробувавши переспівати "Червону калину": "Спаплюжили пісню..."
Фотографії Ектора викликали шквал захоплення в українців, вони назвали кулінара безстрашною людиною.
"Ектор!!! Ну ви даєте! Безстрашна людина ви Ектор! 🔥❤️",
"Моя рідна Донецька область", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вишуканий рецепт соусу нашвидкуруч.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив рецепт хрусткої курочки.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розкрив секрет незвичайного поєднання смаків у бургері.