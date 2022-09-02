Талантливый кулинар из Колумбии Эктор Хименес-Браво уже более 10 лет живет и строит свой бизнес в нашей стране. За это время Украина стала домом для шеф-повара и он не бросил ее во время полномасштабной войны с Россией. Эктор занимается волонтерством и осваивает военное дело.

Сейчас Хименес-Браво обнародовал на своей странице в Инстаграм впечатляющие кадры, сделанные на границе Донецкой области и доказал, что она, как и прежде, под контролем Украины.

«Донецк – это Украина! Этот больной сказал выйти к границам Донецкой области до 15 сентября, но он и Киев планировал брать за 3 дня 😂 Не отдадим и сантиметра нашей земле! И те что захвачены – вернем. Слава Украине! 🇺🇦 Слава ВСУ!», - написал он.

Фотографии Эктора вызвали бурю восторга у украинцев, они назвали кулинара бесстрашным человеком.

"Эктор!!! Ну вы даете! Бесстрашный человек вы Эктор!🔥❤️",

"Моя родная Донецкая область", - пишут в сети.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт хрустящей курочки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет необычного сочетания вкусов в бургере.