Український співак Макс Барских зазначив, що цього року місто змінилося через вторгнення росії, але артист вірить, що невдовзі все буде, як раніше.

Як повідомляє Politeka.net, Одеса відзначає свій 228-й День народження. Цього року через війну пишного святкування немає, але з самого ранку у місті влаштували низку заходів.

Український співак Макс Барських привітав українське місто зі святом та опублікував відео, на якому показав своє перебування в Одесі протягом кількох років.

Він зазначив, що Одеса завжди була містом-рекордсменом за кількістю літніх концертів у його гастрольному графіку. Щороку він виступав там не менше семи разів на сезон.

Макс Барських написав, що Одеса – це місто, куди з'їжджаються люди з усієї України, різних куточків світу для того, щоб знайомитися, зустрічатися, любити та наповнювати його легендами та історіями свого життя.

Український співак зазначив, що цього року місто змінилося через вторгнення росії, але артист вірить, що невдовзі все буде, як раніше.

"Цього року замість мільйонів усміхнених людей до Одеси прилітають російські ракети. Але я впевнений, що вона вистоїть, як і вся Україна. Ми обов'язково зустрінемося з вами на концерті біля Потьомкінських сходів і відсвяткуємо нашу перемогу. Одеса, з днем ​​міста, дорога!", - додав Макс Барських.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.