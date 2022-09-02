Как сообщает Politeka.net, Одесса отмечает свой 228-й День рождения. В этом году из-за войны пышного празднования нет, но с самого утра в городе устроили ряд мероприятий.
Украинский певец Макс Барских поздравил украинский город с праздником и опубликовал видео, на котором показал свое пребывание в Одессе на протяжении нескольких лет.
Он отметил, что Одесса всегда была городом-рекордсменом по количеству летних концертов в его гастрольном графике. Каждый год он выступал там не менее семи раз в сезон.
Макс Барских написал, что Одесса – это город, куда съезжаются люди со всей Украины, разных уголков мира для того, чтобы знакомиться, встречаться, любить и наполнять его легендами и историями своей жизни.
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Украинский певец отметил, что в этом году город изменился из-за вторжения россии, но артист верит, что вскоре все будет, как прежде.
"В этом году вместо миллионов улыбающихся людей в Одессу прилетают российские ракеты. Но я уверен, что она устоит, как и вся Украина. Мы обязательно встретимся с вами на концерте возле Потемкинской лестницы и отпразднуем нашу победу. Одесса, с днем города, дорогая!", - дорбавил Макс Барских.
Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.
Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.