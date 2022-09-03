Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка вже пішла стопами мами і стала співачкою, але тільки вирішила бути рок-вокалісткою. Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Маша поділилася відео зі своєю сестрою. Дівчата йшли вулицею в аналогічних футболках.

"Коли молодша копіює тебе у всьому, навіть у одязі", - написала Маша.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Не копіює, а бере приклад", "нарешті українською, хоча я і так не стежу за тобою", "Дякую за українську мову", "Як життєво", "Тобі так класно українською мовою", "Яка крута" футболка, мета мого життя тепер знайти таку", "Бує такий період", "Яка ж жиза, все ок, мені все одно, але вона зовні дуже схожа на мене і мене плутають з нею", "Блін, теж хочу собі таку сестру ", "Зйомка відео заборонена, вимикай камеру", "Млинець, раніше я так шаленіла, а зараз типу не проти якщо буде брати приклад з мене ...".

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