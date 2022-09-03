Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы и стала певицей, но только решила быть рок-вокалисткой. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Маша поделилась видео со своей сестрой. Девочки шли по улице в аналогичных футболках.

"Когда младшая копирует тебя во всем, даже в одежде", - написала Маша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментариИ:

"Не копирует, а берет пример", "наконец-то на украинском, хотя я и так не слежу за тобой", "Спасибо за украинский язык", "Как жизненно", "Тебе так классно на украинском языке", "Какая крутая футболка, цель моей жизни теперь найти такую", "Бывает такой период", "Какая же жиза, всё ок, мне всё равно, но она внешне очень похожа на меня и меня путают с ней", "Блин, тоже хочу себе такую сестру", "Съемка видео запрещена, выключай камеру", "Блин, раньше я так бесилась, а сейчас типа не прочь если будет брать пример с меня...".

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