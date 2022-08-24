Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двох дочерей - 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Старшая дочь пошла по стопам мамы и увлеклась музыкой. Дочь Поляковой даже организовала панк-рок группу, с которой дала несколько концертов. А недавно Маша выступила на благотворительном концерте в Италии, где собирали деньги для Украины. Также Маша активно ведет блоги в социальных сетях и за ней следят сотни тысяч украинцев.
А в этот раз Маша поделилась видео в своем Инстаграм, похваставшись отдыхом на День Независимости Украины. Дочь Поляковой находилась у бассейна и наслаждалась августовским солнцем.
"Нет ничего лучше дома", - написала Маша.
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Сообщалось, что Оля Полякова опубликовала в Instagram-Stories видео с участием своих дочерей, сообщив, что они возвращаются в Украину.
На опубликованных видео она снимает девушек с большими чемоданами, которые радуются, что скоро приедут домой, увидят папу и будут спать в своих комнатах.
Напомним, дочь Поляковой огорошила своими отношениями со звездной певицей
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