Після того, як співачка Злата Огневич взяла участь у другому сезоні проекту «Холостячка», її популярність зросла у рази. Сьогодні за життям артистки в Instagram слідкує близько півмільйона шанувальників, які не пропускають жодної публікації зірки.

У мережі активно коментують кожне її нове фото та висловлювання, а також обговорюють нові образи.

Так, у своєму Instagram Огнєвич опублікувала кілька знімків, де позувала у вбранні від українських брендів.

«Наші бренди беруть активну участь у підтримці України. Я вже давно знаю та люблю український бренд одягу і така щаслива, що вони стали нашими партнерами у великому благодійному проекті 🕊 Вони долучилися до зйомок відео на пісню #АІК, підібрали образи! А ще організували великий благодійний шоурум та підтримали концерт-презентацію у Львові, де безкоштовно роздавали речі жінкам-переселенкам 🙌🏼», - розповіла Злата.

"Українські бренди зі Златою Огневич знатимуть всюди. Така краса врятує світ. Ми так обожнюємо Вас. Разом із Златою до перемоги",

"Яка красуня", - захоплюються у мережі.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.