После того, как певица Злата Огневич приняла участие во втором сезоне проекта «Холостячка», ее популярность возросла в разы. Сегодня за жизнью артистки в Instagram следит около полумиллиона поклонников, которые не пропускают ни единой публикации звезды.
В сети активно комментируют каждое ее новое фото и высказывание, а также обсуждают ее новые образы.
Так, в своем Instagram Огневич опубликовала несколько снимков, где позировала в нарядах от украинских брендов.
«Наши бренды активно участвуют в поддержке Украины. Я уже давно знаю и люблю украинский бренд одежды и так счастлива, что они стали нашими партнерами в большом благотворительном проекте 🕊 Они приобщились к съемкам видео на песню #АИК, подобрали образы! А еще организовали большой благотворительный шоурум и поддержали концерт-презентацию во Львове, где бесплатно раздавали вещи женщинам-переселенкам 🙌🏼», - рассказала Злата.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Не дай Бог никому такого горя": 4-летний мальчик ушел из жизни вслед за сестрами, детали трагедии
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины: "Оккупанты больше не могут..."
Могилевская спустилась в метро и сразила шикарным образом: "Очаровательная леди"
Генерал Романенко о сроках окончания войны: "Надо готовиться как минимум к..."
"Украинские бренды со Златой Огневич будут знать повсюду. Такая красота спасет мир. Мы так обожаем Вас. Вместе со Златой к победе",
"Какая красавица", - восхищаются в сети.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.