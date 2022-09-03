После того, как певица Злата Огневич приняла участие во втором сезоне проекта «Холостячка», ее популярность возросла в разы. Сегодня за жизнью артистки в Instagram следит около полумиллиона поклонников, которые не пропускают ни единой публикации звезды.

В сети активно комментируют каждое ее новое фото и высказывание, а также обсуждают ее новые образы.

Так, в своем Instagram Огневич опубликовала несколько снимков, где позировала в нарядах от украинских брендов.

«Наши бренды активно участвуют в поддержке Украины. Я уже давно знаю и люблю украинский бренд одежды и так счастлива, что они стали нашими партнерами в большом благотворительном проекте 🕊 Они приобщились к съемкам видео на песню #АИК, подобрали образы! А еще организовали большой благотворительный шоурум и поддержали концерт-презентацию во Львове, где бесплатно раздавали вещи женщинам-переселенкам 🙌🏼», - рассказала Злата.

"Украинские бренды со Златой Огневич будут знать повсюду. Такая красота спасет мир. Мы так обожаем Вас. Вместе со Златой к победе",

"Какая красавица", - восхищаются в сети.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.