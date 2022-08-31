Артистка Злата Огневич раскритиковала некоторых европейских лидеров за то, что они тянут с запретом виз для россиян, пока те же самые россияне убивают украинцев и разрушают наши города.

Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич после нападения рф на Украину выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины и занимается благотворительностью.

На своей странице в Инстаграм артистка раскритиковала некоторых европейских лидеров за то, что они тянут с запретом виз для россиян, пока те же самые россияне убивают украинцев и разрушают наши города.



Злата Огневич подчеркнула, что политики и лидеры на Западе переживают, что снова опустится "железный занавес" для россиян, а "важные" строившиеся годами дипломатические отношения исчезнут. Но они цинично забывают, что россияне творят в Украине.

"А мы украинцы и мы боремся. И у нас гибнут дети, а еще лучшие ребята отдают свою жизнь! Наши дома развалены и судьбы искалечены. Украинские военнопленные в руках палачей, которые могут совершить еще множество терактов, подобных Оленовке", - напомнила Злата Огневич и добавила, что молчание и игнорирование этого настоящий цинизм и слабость.

Кроме того, певица опубликовала снимки, на которых были запечатлены украинцы в сегодняшних реалиях: похоронах украинских защитников, возле разрушиных российскими ракетами домов, плачущие от горя и спящие в подвалах дети.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.