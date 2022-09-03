Знаменита українська ведуча та актриса Лілія Ребрик після відходу з телебачення поділилася зворушливими кадрами з доньками та радісною новиною.

Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком Андрієм Диким завдяки проекту "Танці з зірками". З 2011 року пара щаслива у шлюбі. Вони виховують двох донечок Діану та Поліну. Пара також має власну танцювальну студію в Києві.

На своїй сторінці в Instagram Ребрик поділилася радісною новиною.

"Повернулись додому - а там😍…Вчора стільки теплих слів отримала від Вас! Дякую безмежно за підтримку кожному. Це зараз так важливо! Наша танцювальна студія відновила свою роботу. Діти подарували непідробні емоції… Це дає надію, що все буде добре у наших дітей", — пише ведуча.

Зірка також розмістила ефектне відео з юними танцівниками.

"Я вчора і плакала , і усміхалася… і вкотре переконалася, які ми, українці, незламні. Ворог хоче, щоб ми ходили пригнічені та нещасні, знесилені та зневірені, а ми- знаходимо в собі сили та хист усміхатися, радіти життю. Жити тут і зараз. Не відкладати життя! Обіймаю кожного", — додала Лілія.

Шанувальники в коментарях підтримали зіркове сімейство: "Боже, яка вже Діанка доросла!", "Дівчатка просто супер. А Поліна ще та танцюристка 😍", "Які ж вони гарнюні!!!Мимоволі на обличчі з'являється посмішка і на душі стає тепліше".

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