Напередодні Гліб, який тільки пішов до школи в перший клас, пошкодив око та потрапив до лікарні. В сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що травма виявилася досить серйозною, тому хлопчику довелося робити операцію під загальним наркозом.

Саліванчук разом із сином залишилися ночувати в лікарні, додому їх не відпустили. При цьому постійні повітряні тривоги в Києві ще більше напружували обстановку.

"Іще й 3 раз сирена. Ну зовсім не вчасно йти в укриття. Гліб ще не прокинувся після наркозу. Господи, будь ласка, зроби так, щоб всі дітки були здоровими і живими. Дай нам сил", — поскаржилася зірка.

Зранку актриса знову вийшла в сторіс та показала, в якому стані зараз Гліб.

"Добрий ранок, якщо він добрий. Гліб спав до 6:00 після наркозу, болить живіт і око опухло", — поділилася Ганна.

Також Саліванчук розповіла, що їхньому маленькому сусіду по палаті пощастило ще менше.

"Ми з моєю сусідкою по палаті не спали зовсім. Бо її син плакав і мучився цілу ніч, бідненький, в нього була складніша операція. Марко, бажаю тобі швидкого одужання", — додала Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.