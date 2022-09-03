Знаменитая украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась трогательными кадрами с дочками и радостной новостью.

Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем Андреем Диким благодаря проекту "Танці з зірками". С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану и Полину. Пара также имеет свою танцевальную студию в Киеве.

На своей странице в Instagram Ребрик поделилась радостной новостью.

"Вернулись домой - а там 😍… Вчера столько теплых слов получила от Вас! Спасибо безгранично за поддержку каждому. Это сейчас так важно! Наша танцевальная студия возобновила свою работу. Дети подарили неподдельные эмоции… Это дает надежду, что все будет хорошо у наших детей ", - пишет ведущая.

Звезда также разместила эффектное видео с юными танцовщиками.

"Я вчера и плакала, и улыбалась… и еще раз убедилась, какие мы, украинцы, несгибаемые. Враг хочет, чтобы мы ходили подавленные и несчастные, обессиленные и отчаявшиеся, а мы- находим в себе силы и способность улыбаться, радоваться жизни. Жить здесь и сейчас. Не откладывать жизнь! Обнимаю каждого", - добавила Лилия.

Поклонники в комментариях поддержали звездное семейство: "Боже, какая уже Дианка взрослая!", "Девочки просто супер. А Полина еще та танцовщица 😍", " Какие же они красивые!!! Невольно на лице появляется улыбка и на душе становится теплее ".

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