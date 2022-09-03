На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав рецепт незвичайного салату з помідорів та слив, який він приготував без використання нажа, шматуючи продукти руками.

"Приготуйте салат руками. Візьміть ті помідори, відчуйте їх, пожмакайте пальцями м'яку фету, розірвіть сливи. Це взагалі інше розуміння продуктів. Ви ніби станете з ними ближчими і будете сильніше поважати ось це своє, вирощене в Україні. Бо руки - це завжди про зв'язок. І коли через все це жмакання продуктів українське увітреться у ваше ДНК, то ви будете іншою людиною. Тією, що відчула своє локальне. І ваша їжа матиме інший смак, бо буде наповнена любов'ю та розумінням своїх продуктів", — радить Клопотенко.

"Майстер шеф" руками змішав пошматовані помідори та сливи, фету, додав оливкову олію, приправи та підсушений білий хліб.

При цьому як процес приготування, так і результат видався багатьом шанувальникам Євгена огидним:

"А ще краще ногами, та з підлоги, ну що це таке за дичина, що за пропозиції? Гидко дивитися, не те, що їсти";

"Фу, місиво для худоби";

"Виглядає не дуже. Реально не приємно дивитись";

"Таке приготування не для мене, навіть апетит пропаде, якщо і був. Вибачте, але наче свиням, ще макухи додати";

"Виглядає дуже огидно".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.