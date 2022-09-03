Популярна українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка після повернення додому всіляко показує та розповідає про допомогу країні, також не забуває і про свій проект. Єфросиніна часто проводить інтерв'ю з колегами, і цього разу зіркою випуску стала Даша Астаф'єва.

«Даша @da_astafieva стала однією з перших героїнь Екзамену, коли ми його лише запустили чотири роки тому. Чесно скажу, зараз розмовляла як із зовсім іншою жінкою. Даша стала тонкою і глибокою, чутливою та сильною одночасно, її оголеність із зовнішньої трансформувалася в глибину.

Обіцяю вам знайомство з Астаф'євою, якої ви не знали. І ще раз дякую своїй героїні за таку довіру всієї себе» - висловилася Єфросиніна.

У мережі також відповіли на почуте від Даші та Маші, але їх обурила поведінка Єфросиніної. Зірка, як і раніше, відмовляється переходити українською мовою і раніше вже заявляла, що це чи не розкол країни через засудження того, що публічні люди ще говорять російською. Примітно, що вона багато років працювала українським телебаченням, але заявляє, що рідною мовою говорити не готова:

«Хвиля українізації була гучною, але не тривалою… 😢; чому не українською?; Навіть дивитися не буду! Жахливо! Коли перекладете українську мову, зробіть анонс і тоді ми подивимося ваш випуск ✌🏻; Далі по-рашинськи, Маші похер на думку українців і то де вона живе 🤬; Ну не можу я слухати цю "мову" 🤯; Коли ж до вас дійде, що російська мова ворога?!; Російський світ знову прийшов до Маші».

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