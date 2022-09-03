Відома співачка Слава Камінська показала доньку з новою зачіскою та зібрала безліч компліментів на адресу дівчинки.

Як пише Politeka.net , відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.

Але й про своїх шанувальників не забуває. Артистка активно розвиває сторінку в Інстаграм та ділиться подробицями свого нового життя.

Так, знаменитість показала свою 7-річну доньку Лауру від колишнього чоловіка пластичного хірурга Едгара Камінського. Дівчинка позувала з новою зачіскою кари.

«Волоси – не 🦷 зуби))) Відростуть», – прокоментувала Слава.

Фоловери обсипали компліментами нову зовнішність дочки співачки.

"І зуби відростуть)) один раз тільки",

"Хороша",

"Зовсім інша дитина, як зачіска змінює людину",

"К расотка 😍 ідеально",

"Як їй добре.. краса 🥰",

"Шалено красива 🔥",

"Яка красива милашка 😍😍😍",

"Красуня! Лаурі дуже підходить нова зачіска!",

"Як виросла дівчинка, змінилася. Росте красива дівчинка!", - захоплюються в мережі.

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