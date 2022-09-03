Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине вместе с детьми переехала жить в Нидерланды.
Но и о своих поклонниках не забывает. Артистка активно развивает страницу в Инстаграм и делится подробностями своей новой жизни.
Так, знаменитость показала свою 7-летнюю дочь Лауру от бывшего мужа пластического хирурга Эдгара Каминского. Девочка попозировала с новой прической каре.
«Волосы - не 🦷 зубы))) Отрастут», - прокомментировала Слава.
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Фолловеры осыпали комплиментами новую внешность дочери певицы.
"И зубы отрастут))один раз только",
"Хорошенькая",
"Совсем другой ребенок, как прическа меняет человека",
" Красотка 😍 идеально",
"Как ей хорошо.. прелесть 🥰",
"Безумно красивая 🔥",
"Какая красивущая милашка 😍😍😍",
"Красотка! Лауре очень подходит новая прическа!",
"Как выросла девчуля, поменялась. Растёт красивая девочка!", - восхищаются в сети.
Напомним, Славу Каминскую в пиджаке наоборот сравнили с Анджелиной Джоли: "Шикарная"
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