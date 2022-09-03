Телеведучий проектів "Холостяк" та "Україна має талант" Григорій Решетник постав перед камерами у надто коротких штанях, українці не оцінили.

Так, дружина ведучого Крістіна Решетник виклала нове відео на своїй сторінці в Інстаграм.

У кадрі Крістіна та Григорій йдуть по доріжці під прицілом камер.

Жінка одягнені в стильний блакитний костюм, що складається з шортів і жакет. Її діловий образ доповнила сумочка в тон вбранню і гладко укладене волосся.

Григорій Решетник був одягнений у зелену сорочку та короткі штани, що дуже не сподобалося фоловерам. Вони розкритикували зовнішній вигляд ведучого "Холостяка".

«Гриша, одягни нормальні джинси. Тобі у цих недоштаанях не добре», - попросили передплатники.

Раніше фоловери засудили Христину Решетник за те, що її діти нібито надто багато посміхаються у воєнний час.

Дружина ведучого зазначила, що їхня сім'я нікуди не виїжджала з початку бойових дій, тому такі пред'явлення недоречні. Вона заявила, що деякі передплатники перейшли межу. А ще Христині іноді пишуть неприємні речі роботи з Росії, особливо коли вона показує досягнення ЗСУ.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.