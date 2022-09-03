Телеведущий проектов "Холостяк" и "Україна має талант" Григорий Решетник появился перед камерами в слишком коротких штанах, украинцы не оценили.

Так, жена ведущего Кристина Решетник выложила новое видео на своей странице в Инстаграм.

В кадре Кристина и Григорий идут по дорожке под прицелом камер.

Женщина одета в стильный голубой костюм, состоящий из шорт и жакета. Ее деловой образ дополнила сумочка в тон наряду и гладко уложенные волосы

Григорий Решетник был одет в зеленую рубашку и короткие штаны, что очень не понравилось фолловерам. Они раскритиковали внешний вид ведущего «Холостяка».

«Гриша, одень нормальные джинсы. Тебе в этих недоштанах не хорошо», - попросили подписчики.

Ранее фолловеры осудили Кристину Решетник за то, что её дети якобы слишком много улыбаются в военное время.

Супруга ведущего отметила, что их семья никуда не уезжала с начала боевых действий, поэтому такие предъявы неуместны. Она заявила, что некоторые подписчики перешли грань. А еще Кристине иногда пишут неприятные вещи боты из рф, особенно когда она показывает достижения ВСУ.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.