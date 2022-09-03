Так, жена ведущего Кристина Решетник выложила новое видео на своей странице в Инстаграм.
В кадре Кристина и Григорий идут по дорожке под прицелом камер.
Женщина одета в стильный голубой костюм, состоящий из шорт и жакета. Ее деловой образ дополнила сумочка в тон наряду и гладко уложенные волосы
Григорий Решетник был одет в зеленую рубашку и короткие штаны, что очень не понравилось фолловерам. Они раскритиковали внешний вид ведущего «Холостяка».
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Не дай Бог никому такого горя": 4-летний мальчик ушел из жизни вслед за сестрами, детали трагедии
Дочь Оли Поляковой показала младшую сестру, которая стала копией: "Даже в одежде..."
Комендантский час, что и для кого изменилось с 1 сентября: "Введены в действие..."
Генерал Романенко о сроках окончания войны: "Надо готовиться как минимум к..."
«Гриша, одень нормальные джинсы. Тебе в этих недоштанах не хорошо», - попросили подписчики.
Ранее фолловеры осудили Кристину Решетник за то, что её дети якобы слишком много улыбаются в военное время.
Супруга ведущего отметила, что их семья никуда не уезжала с начала боевых действий, поэтому такие предъявы неуместны. Она заявила, что некоторые подписчики перешли грань. А еще Кристине иногда пишут неприятные вещи боты из рф, особенно когда она показывает достижения ВСУ.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.