Спочатку вони дружили, потім стосунки переросли в романтичні, і нарешті в 2006 році пара одружилася. Єгор та Катерина щасливі в шлюбі та виховують двох синів - Лева, який народився в 2010 році, та Максима, 2017 року народження.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Крутоголов вирішив поділитися рідкісним сімейним фото. На чорно-білому знімку старший син зірки "Дизель шоу" тримає молодшого братика на плечах, поки той зробив гримасу.
"Макс і Лев Крутоголови", — максимально лаконічно підписав кадр артист.
Шанувальники в коментарях дивуються, як сильно виросли хлопчики та як вони схожі на своїх батьків:
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"це ж як цікаво гени розподілилися, Лев - вилита мама, Макс - вилитий тато",
"Які красунчики!",
"Які вже дорослі🤗малий неначе вчора тільки народився! А вже козак. Щасливої їм долі, у Вільній Україні",
"І правда. Молодший маленьке левеня😘",
"Гарненькі 🤗",
"Капець як швидко час летить. Вже виріс так".
Відзначимо, старший син Крутоголова Лев давно та серйозно захоплюється картингом. У сім років він уперше завоював титул чемпіона України, 2018-го виграв Кубок України, а 2020-го достроково переміг у Чемпіонаті України з картингу.
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