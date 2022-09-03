Сначала они дружили, потом отношения переросли в романтические, и наконец в 2006 году пара поженилась. Егор и Екатерина счастливы в браке и воспитывают двух сыновей - Льва, родившегося в 2010 году, и Максима, 2017 года рождения.
В этот раз на своей странице в Instagram Крутоголов решил поделиться редким семейным фото. На черно-белом снимке старший сын звезды "Дизель шоу" держит младшего братика на плечах, пока тот корчит гримасу.
«Макс и Лев Крутоголовы», — максимально лаконично подписал кадр артист.
Поклонники в комментариях удивляются, как сильно выросли мальчики и как они похожи на своих родителей:
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"это ж как интересно гены распределились, Лев - вылитая мама, Макс - вылитый папа",
"Какие красавчики!",
"Какие уже взрослые 🤗малой будто вчера только родился! А уже казак. Счастливой им судьбы, в Свободной Украине",
"И правда. Младший маленький львенок 😘",
"Хорошенький 🤗",
"Капец как быстро время летит. Уже вырос так".
Отметим, старший сын Крутоголова Лев давно и серьезно увлекается картингом. В семь лет он впервые завоевал титул чемпиона Украины, в 2018 выиграл Кубок Украины, а в 2020 досрочно победил в Чемпионате Украины по картингу.
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