Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов познакомился со своей будущей женой Екатериной в Николаеве, когда им было всего 16 и 13 лет соответственно.

Сначала они дружили, потом отношения переросли в романтические, и наконец в 2006 году пара поженилась. Егор и Екатерина счастливы в браке и воспитывают двух сыновей - Льва, родившегося в 2010 году, и Максима, 2017 года рождения.

В этот раз на своей странице в Instagram Крутоголов решил поделиться редким семейным фото. На черно-белом снимке старший сын звезды "Дизель шоу" держит младшего братика на плечах, пока тот корчит гримасу.

«Макс и Лев Крутоголовы», — максимально лаконично подписал кадр артист.

Поклонники в комментариях удивляются, как сильно выросли мальчики и как они похожи на своих родителей:

"это ж как интересно гены распределились, Лев - вылитая мама, Макс - вылитый папа",

"Какие красавчики!",

"Какие уже взрослые 🤗малой будто вчера только родился! А уже казак. Счастливой им судьбы, в Свободной Украине",

"И правда. Младший маленький львенок 😘",

"Хорошенький 🤗",

"Капец как быстро время летит. Уже вырос так".

Отметим, старший сын Крутоголова Лев давно и серьезно увлекается картингом. В семь лет он впервые завоевал титул чемпиона Украины, в 2018 выиграл Кубок Украины, а в 2020 досрочно победил в Чемпионате Украины по картингу.

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