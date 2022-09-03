Дружина ведучого Володимира Остапчука Крістіна Гірник після повернення в Україну відповіла на запитання підписниць.

Як пише Politeka.net , Крістіна Горняк регулярно радує шанувальників новими кадрами як із буденного сімейного життя, так і з різних поїздок. Також нерідко ділиться власними думками та проблемами.

А тепер в Insta-сторіс вирішила відповісти на запитання читачів свого блогу.

Одна з підписниці запитала Крістіну, що вибрати поступ чи декрет? Жінка наголосила, що дуже поважає її думку.

Дружина Остапчука назвала питання цікавим, повідомивши, що не знає на нього відповіді.

«Коли свого часу я вибирала роботу, самодостатність, бо знала, що повинна стояти на ногах, але то тоді у 20 -30 років. Зараз мені 35, я вже виберу декрет, але не повноцінний, а з нянею щоб таки ходити та працювати, навіть якщо не щодня. Але чимось займатися!», - поділилася вона.

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