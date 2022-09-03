Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк после возвращения в Украину ответила на вопросы подписчиков.

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк регулярно радует поклонников новыми кадрами как с будничной семейной жизни, так и с различных поездок. Также нередко делится собственными мыслями и проблемами.

А теперь в Insta-сторис решила ответить на вопросы читателей своего блога.

Одна из подписчиц спросила Кристину, что выбрать продвижение по работе или декрет? Женщина отметила, что очень уважает ее мнение.

Жена Остапчука назвала вопрос интересным сообщив, что не знает на него ответа.

«Когда в свое время, я выбирала работу, самодостаточность, потому что знала, что должна стоять на ногах, но это тогда в 20 -30 лет. Сейчас мне 35, я уже выберу декрет, но не полноценный, а с няней чтобы все-таки ходить и работать, даже если не каждый день. Но чем-то заниматься!», - поделилась она.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.