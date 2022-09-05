53-річна Дженніфер Лопес після весілля почала активніше розповідати про звільнення, щоб підкреслити свої секрети краси.

Популярна актриса, співачка та власниця власного косметичного бренду Дженніфер Лопес активно веде соціальні мережі та після весілля почала ще більше розповідати про своє життя. Зараз зірка намагається більше приділяти час своєму догляду за шкірою обличчя та тіла.

Як відомо, секретами краси 53-річної Лопес цікавляться досить багато фанати, оскільки на своїх кадрах вона виглядала значно молодшою ​​за звичайну. Нещодавно Дженніфер записала кілька роликів щодо доглядових процедур.

Секрети краси Лопес продовжують вражати фанатів:

«Мій новий засіб, розроблений з урахуванням конкретних проблем шкіри, допомагає боротися з гіперпігментацією, нерівномірною текстурою та ознаками старіння, які турбують вас найбільше.

Наш AHA + BHA Resurfacer працює, поки ви спите, тому ви прокидаєтеся з рівною, сяючою та красивою шкірою день за днем ​​🤍💫» - заявила Лопес.

У мережі підтримали:

«Побачила таку велику різницю в рівній моїй шкірі, використовуючи це 🤍; А як в Іспанії 😜💞; Також te amo 😍; Будь ласка, привезіть його до Великобританії 🙏; Щасливий шлюб, Дженіфер❤️; Люблю тебе Джо; Сяюча шкіра❤; продукти такі гарні дякую 🔥».

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