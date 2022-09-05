53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы стала активнее рассказывать об уходе за собой, чтобы подчеркнуть свои секреты красоты.

Популярная актриса, певица и владелица собственного косметического бренда Дженнифер Лопес активно ведет социальные сети и после свадьбы начала еще больше рассказывать о своей жизни. Сейчас звезда старается больше уделять время своему уходу за кожей лица и тела.

Как известно, секретами красоты 53-летней Лопес интересуются довольно многие фанаты, поскольку на своих кадрах она выглядела значительно моложе обычного. Недавно Дженнифер записала несколько роликов, касающихся уходовых процедур.

Секреты красоты Лопес продолжают впечатлять фанатов:

«Мое новое средство, разработанное с учетом конкретных проблем кожи, помогает бороться с гиперпигментацией, неравномерной текстурой и признаками старения, которые беспокоят вас больше всего.

Наш AHA + BHA Resurfacer работает, пока вы спите, поэтому вы просыпаетесь с ровной, сияющей и красивой кожей день за днем ​​🤍💫» - заявила Лопес.

В сети поддержали:

«Увидела такую ​​большую разницу в ровности моей кожи, используя это 🤍; А как в Испании😜💞; También te amo 😍; Пожалуйста, привезите его в Великобританию 🙏; Счастливого брака, Дженифер❤️; Люблю тебя Джо; Сияющая кожа❤; продукты такие хорошие спасибо🔥».

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.