Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, вона, як і раніше, активно веде Інстаграм, розповідає про себе і вражає фігурою в купальниках. Цього разу Шерон у компанії молодих колег порадувала квітучим та яскравим виглядом.

«Відчуваю чари на вечірці 70-х для @dearjanesla, казковий новий ресторан у Марині ❣️» - похвалилася невеликим відпочинком Шерон. Ще нещодавно артистка розповідала про те, як знову почала набувати форми і знову запізнилася з пляжним сезоном.

Сонячний образ артистки відразу ж оцінили в соцмережі Instagram:

«Любов 💕; Ці штани!; Ооо, які вони мали смачні безглютенові страви?; Чудово, яка шаленка; Добра тобі 😍; Красиві Шерон; Бос ❤️; Подобається картина; Так круто Шарон 😍; Чудово!; красива жінка; Ти завжди прекрасна ❤️; Так круто 😉❤️... Шерон Стоун».

Раніше Шерон взяла участь в оригінальній зйомці, давши також дуже провокативне інтерв'ю.

Ікона позачасової краси сама по собі, номінантка на «Оскар» Шерон Стоун посідає центральне місце у вбраннях від кутюр регіональних героїв. В одному з інтерв’ю вона підкреслила, що після 45 років «жінки стають невидимими» у світі, де панує ейджизм і сексизм.

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