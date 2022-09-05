Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, она по-прежнему активно ведет Инстаграм, рассказывает о себе и впечатляет фигурой в купальниках. В этот раз Шэрон в компании молодых коллег порадовала цветущим и ярким видом.

«Чувствую волшебство на вечеринке 70-х для @dearjanesla, сказочный новый ресторан в Марине ❣️» - похвасталась небольшим отдыхом Шэрон. Еще недавно артистка рассказывала о том, как снова начала приходить в форму и снова опоздала с пляжным сезоном.

Солнечный образ артистки сразу оценили в социальной сети Инстаграм:

«Любовь 💕; Эти штаны!; Ооо, какие у них были вкусные безглютеновые блюда?; Великолепно, какая шалунья; Добра тебе 😍; Красивая Шэрон; Босс ❤️; Нравится эта картина; Так круто Шарон 😍; Отлично!; красивая великолепная женщина; Ты всегда прекрасна ❤️; Да круто 😉❤️... Шэрон Стоун».

Ранее Шэрон приняла участие в оригинальной съемке, дав также весьма провокативное интеревью.

Икона вневременной красоты сама по себе, номинантка на «Оскар» Шэрон Стоун занимает центральное место в нарядах от кутюр региональных героев. Она подчеркнула в интервью, что после 45 лет «женщины становятся невидимыми» в мире, где правят эйджизм и сексизм.

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