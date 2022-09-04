Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – Машу та Алісу. Старшій дочці вже 17 років і вона пішла стопами зіркової мами, ставши солісткою панк-рок гурту. А нещодавно стало відомо, що дочка Полякової вступила до західного університету. Не забуває Маша і про соціальні мережі, де активно веде сторінки і ділиться багатьом цікавим. А цього разу Маша поділилася відео у Тікток.
"Коли зрозуміла, що з батьками ти мешкаєш не безкоштовно, а платиш ментальним здоров'ям", - написала Маша.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Може щось своє вже придумаєш?", "Це ідея іншої людини", "Капець як на Олю Полякову схожа", "Олю обмовили", "Ти зрозуміла? Або тренд", "Якась висока плата, не здається" , "А батьки не грошима, а й нервами", "Ти ж то в поліції?".
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А ще Politeka повідомляла, що Полякова хизнулася новою піснею рідною мовою в дуеті з Пивоваровим
Також Politeka писала, що дочка Полякової похвалилася відпочинком біля басейну на День Незалежності