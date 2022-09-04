Начинающая певица Маша Полякова, дочь Оли Поляковой, показала, чем платит за жизнь со звездной мамой.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - Машу и Алису. Старшей дочери уже 17 лет и она пошла по стопам звездной мамы, став солисткой панк-рок группы. А недавно стало известно, что дочь Поляковой поступила в западный университет. Не забывает Маша и о социальных сетях, где активно ведет странички и делится многим интересным. А в этот раз Маша поделилась видео в ТикТок.

"Когда поняла, что с родителями ты живешь не бесплатно, а платишь ментальным здоровьем", - написала Маша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Может что-то свое уже придумаешь?", "Это идея другого человека", "Капец как на Олю Полякову похожа", "Олю оклеветали", "Ты поняла? Или тренд", "Какая-то высокая плата, не кажется", "А родители не деньгами, но и и нервами", "Ты же то в полиции?".

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