Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка у 2020 році офіційно оформила стосунки з нотаріусом Крістіною відразу ж після розлучення з минулою дружиною. А після початку війни Володимир вирушив у тероборону та служив у поліції. А Христиназайнялася благодійністю, а також збиранням грошей для ЗСУ. А останнім часом пара не з'являється разом і фанати почали підозрювати недобре. Не забуває Христинаі про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Горняк поділилася постільною фотографією, де показала свою ніжку, а в руці тримала троянду. Зірка додала під фото червоне серце, інтригуючи фанів.
Фоловери ж поставили понад тисячу лайків, включаючи дружину Віктора Павлика, і написали кілька коментарів:
"А де Вова зник?", "Тож дуже цікавить, але поки що секрет!", "Сподіваємося, що така пауза тільки зміцнить шлюб", "Прямо зник".
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Нагадаємо, дружина Остапчука в тугій білизні розбурхала фантазію чоловіків: пурхала біля холодильника.
А ще Politeka писала, що бездітна дружина Остапчука заговорила про декрет після повернення в Україну
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука розповіла, яке питання потрібно ставити на першому побаченні.