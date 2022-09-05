Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка у 2020 році офіційно оформила стосунки з нотаріусом Крістіною відразу ж після розлучення з минулою дружиною. А після початку війни Володимир вирушив у тероборону та служив у поліції. А Христиназайнялася благодійністю, а також збиранням грошей для ЗСУ. А останнім часом пара не з'являється разом і фанати почали підозрювати недобре. Не забуває Христинаі про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Горняк поділилася постільною фотографією, де показала свою ніжку, а в руці тримала троянду. Зірка додала під фото червоне серце, інтригуючи фанів.

Фоловери ж поставили понад тисячу лайків, включаючи дружину Віктора Павлика, і написали кілька коментарів:

"А де Вова зник?", "Тож дуже цікавить, але поки що секрет!", "Сподіваємося, що така пауза тільки зміцнить шлюб", "Прямо зник".

Нагадаємо, дружина Остапчука в тугій білизні розбурхала фантазію чоловіків: пурхала біля холодильника.

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