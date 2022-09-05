Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда в 2020 году официально оформил отношения с нотариусом Кристиной сразу же после развода с прошлой женой. А после начала войны Владимир отправился в тероборону и служил в полиции. А Кристина занялась благотворительностью, а также сбором денег для ВСУ. А в последнее время пара не появляется вместе и фанаты начали подозревать неладное. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Горняк поделилась постельным фото, где показала свою ножку, а в руке держала розу. Звезда добавила под фото красное сердечко, интригуя фанатов.

Фолловеры же поставили более тысячи лайков, включая жену Виктора Павлика, и написали несколько комментариев:

"А где Вова пропал?", "Тоже очень интересует, но пока секрет!", "Надеемся, что такая пауза только укрепит брак", "Прямо пропал".

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