53-річна Дженніфер Лопес після весілля влаштувала яскраву фотосесію з досить відкритим вбранням та здивувала виглядом.

53-річна Дженніфер Лопес дивує помолоділим зовнішнім виглядом щоразу, коли влаштовує фотосесії. Артистка намагається наголошувати на фігурі і підкреслює стан шкіри.

За словами Лопес, вона багато працювала над брендом своєї косметики та відкрила справжні рецепти краси, тепер вона знає, як оптимально усувати ознаки старіння шкіри, прибирати мімічні зморшки та пігментацію.

На фотосесіях Дженніфер тому хвалиться саме такими яскравими образами, щоб бути у центрі уваги. Її акцент на декольте вже став чимось звичним, а ось підбір вбрання завжди вражає фанатів, у нюдових відтінках Лопесу вдалося вразити і після весілля.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек із шумом відсвяткували своє весілля, вирушили до Парижа на міні-відпустку і знову відлетіли до Італії. Пара спочатку відгуляла таємну церемонію з дітьми та відсвяткувала сім'єю знакову подію, а потім відгуляла ще одне весілля, але вже для друзів.

Наразі Лопес активізувала свою роботу одразу після сімейного свята та вже знялася у рекламній фотосесії для бренду, з яким співпрацює багато років.

Нагадаємо, "Гарні дівчата": стильна Камінська "застрягла" у ліфті з подружкою, фото.

Як повідомляла Politeka, Друзі Джамали опинилися в окупації росії: "Там усі знають, весь ґрунт, навіть кров знає...".

Також Politeka писала, що "Біль усіх жінок": найбагатша співачка України у новому образі здивувала схожістю з Білик.