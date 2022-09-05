53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы устроила яркую фотосессию с довольно открытым нарядом и изумила видом.

53-летняя Дженнифер Лопес изумляет помолодевшим внешним видом каждый раз, когда устраивает фотосессии. Артистка старается делать акцент на фигуре и подчеркивает состояние кожи.

По словам Лопес, она много работала над брендом своей косметики и открыла настоящие рецепты красоты, теперь она знает, как оптимально устранять признаки старения кожи, убирать мимические морщины и пигментацию.

На фотосессиях Дженнифер поэтому хвастается именно такими яркими образами, чтобы быть в центре внимания. Ее акцент на декольте уже стал чем-то привычным, а вот подбор наряда всегда впечатляет фанатов, в нюдовых оттенках Лопес удалось впечатлить и после свадьбы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с шумом отпраздновали свою свадьбу, отправились в Париж на мини-отпуск и снова улетели в Италию. Пара сначала отгуляла тайную церемонию с детьми и отпраздновала семьей знаковое событие, а затем отгуляла еще одну свадьбу, но уже для друзей.

Сейчас Лопес активизировала свою работу сразу после семейного праздника и уже снялась в рекламной фотосессии для бренда, с которым сотрудничает много лет.

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