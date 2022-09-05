На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила довгий пост про боротьбу з онкологією.

"Готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так гадаю, бо тепер знаю, як це - мати рак. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти - це реально, бо так має бути. Я мушу жити, бо люблю! Майже рік боролась за життя. Це був мій рак. Мій шлях. Я стала сильнішою.

Рак - це не вирок. Але це дуже жорстоко. Настільки жорстоко, що ти закриваєшся. Навіть від найближчих друзів. Закриваєшся, щоб знайти сили для боротьби. Ти шукаєш шлях. А найважче - намагаєшся прийняти ситуацію… і врешті, стати на цей шлях", — пише Муха.

Оксані пощастило зустріти людей, які підтримали її в такий складний період.

"В часі боротьби за життя, все набуло значно глибших відтінків. Прийшло переусвідомлення цінностей. Це логічно:) Я дуже пошкодувала за час із сином, якого було недостатньо. Що мало набулась з рідними... Злилась, що дозволяла собі працювати в режимі понад сил. Стало боляче, що час, котрий був присвячений собі, виявився зовсім мізерним", — зізнається зірка "Голосу країни".

Але хвороба не завадила Оксані продовжувати радувати шанувальників своїми концертами.

"А потім почалась війна. Це забрало всі сили. Безвихідь. Дикий біль, бо ти далеко, бо ти не можеш допомогти так, як би хотів…Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій Ангел-Охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Миколи - «Я перемогла». Такою мене бачило небагато людей. Я повертаюсь. Трохи змінилась... Потребую відкритись знову", — наголосила Муха.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко несподівано звернувся до Огнєвіч та Астаф'євої.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль показала, як вона проводить час у Токіо насправді.