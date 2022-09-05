Як пише Politeka.net , Тіна Кароль є популярною українською виконавицею, яка стала частіше спілкуватися з шанувальниками та публікувати особисті кадри. У телеграм-каналі Кароль зацікавила знімками, зробленими "за кадром".

Так, цього разу у своєму телеграм-каналі Кароль опублікувала фото з Токіо. Співачка прогулялася містом і зазирнула до магазину музичних інструментів. Потім артистка вирішила показати трохи кадрів без постановок як для глянцю чи сцени.

«Красуня; котик; виглядає дуже мило 👌; Найкраща! Слухав тебе; Найкраща 🫀; Найкраща!!; ну вау ж!; Яка 😍🫀; Така домашня 😻; Ну, гарно ж! 🥺❤️; Як завжди красуня; Очищувач уже потрібний? Чи в Токіо цілий рік так?; Поруч той робот, воду приніс?)» - пишуть у мережі.

Також Тіна показала свій типовий день і похвалилася незвично простим чином у рваних джинсових шортах та блакитній кофті та світлому взутті. Причому спортивний образ Тіни значно відрізнявся від її звичного вбрання.

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