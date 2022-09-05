Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісними щасливими кадрами із сином Сашком і здивувала шанувальників. Багато хто звернув увагу не на підрослу дитину Марії, а на її постать і помітні зміни.

«In Love we trust 💙» - пише Марія під щасливими кадрами із сином. Артистка рідко ділиться подібними кадрами, оберігаючи особистий простір дітей, тому фото отримало безліч різних відгуків.

Не обійшлося і незручних моментів – багато хто почав радити телеведучій набрати вагу:

«Як він виріс Маш. Просто вже інтелігентний чоловік; Гарні 💛; Класні ❤️; Ви прекрасні ❤️; Маша дуже Вас люблю, але благаю, наберіть вагу ❤; Ви Марія дуже схожі на свою сестру Лізу 😍; Погано, страшно..😏жир все одно страшний...можна оцінити і другі якості людини...🤭🤔🇺🇦; Машуня, яка худенька; Машенька, вистачить худнути!; Маша, вам не йде така надмірна худорлявість! Перегляньте свій режим…. Бо чесно, як анорексія ((без образ)».

Також нещодавно Єфросиніна влаштувала новий випуск "Іспит. Нова реальність" з українською моделлю та співачкою Дашею Астаф'євою. Під час розмови Даша розповідала не лише про допомогу українським захисникам. Вона зізналася, що шлях її далеко не такий простий, як здається.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.